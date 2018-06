China e Coreia do Sul abordam anúncio da Coreia do Norte Aliada da Coreia do Norte, a China pediu prudência ao governo de Pyongyang, que afirmou mais cedo que planeja realizar um terceiro teste nuclear e outros lançamentos de foguetes contra os Estados Unidos. Já a Coreia do Sul, que possui tensas relações com o vizinho do norte, afirmou que lamenta profundamente sobre o caso.