China e das Filipinas entram em impasse territorial

As duas marinhas iniciaram o enfrentamento quando a tripulação do navio filipino - uma lancha fornecida pela Guarda Costeira dos EUA - tentava prender tripulantes de vários barcos de pesca chineses que operavam em Scarborough Shoal. A área, localizada na costa noroeste das Filipinas, é também reivindicada por Pequim. O governo filipino disse que os navios de vigilância chineses intervieram para evitar as detenções. O secretário de Relações Exteriores das Filipinas, Albert del Rosario, convocou o embaixador chinês, Ma Keqing, para que fosse encontrada uma solução diplomática para o impasse. Seu gabinete disse que a área "é parte integrante do território filipino".

Antes disso, Pequim havia acusado as Filipinas de invadir águas chinesas e exigiu que a embarcação deixasse imediatamente a área. Após a declaração de del Rosário, nenhuma autoridade do Ministério das Relações Exteriores da China foi encontrada para comentar o incidente. Endurecendo o discurso, o secretário filipino garantiu que defenderá a soberania do seu país caso seja necessário. "Se as Filipinas forem desafiadas, estamos preparados para garantir a nossa soberania", disse del Rosario a repórteres. A China está envolvida em uma série de disputas territoriais com Filipinas, Vietnã, Malásia, Taiwan e Brunei, que reivindicam a totalidade ou parte do Mar Meridional da China. As informações são da Dow Jones.