China e Índia assinam acordo do cooperação de fronteira

Os dois lados concordaram em incentivar comunicações sobre operações do fronteira e conduzir encontros periódicos com o objetivo de definir pontos de passagem, além de fazer com que os soldados evitem fazer provocações. Eles também concordaram que os agentes responsáveis pelas patrulhas na região não persigam oficiais do outro lado da fronteira em áreas disputadas.

"Tenho certeza que isso vai ajudar a manter a paz, a tranquilidade e a estabilidade em nossas áreas de fronteira", disse Li sobre o acordo. O premiê chinês também afirmou que a reunião injetou uma nova "vitalidade" nas relações entre China e Índia.

Segundo Li, os dois lados também concordaram em conduzir treinamentos antiterrorismo conjuntos no sudoeste da China em breve, fortalecer a cooperação internacional e em assuntos regionais, além de trabalhar juntos para enfrentar o terrorismo.

Outro acordo assinado pelos países permite que um centro de serviço de equipamentos de energia da China opere na Índia. Li também afirmou que a China está pronta para ajudar a Índia na construção de uma ferrovia. Os dois lados estão explorando um corredor comercial, disse Singh, que expressou preocupação sobre a "balança comercial insustentável" dos países.

As relações entre China e Índia tem sido prejudicadas por uma disputa sobre fronteiras. A China reivindica cerca de 90 mil quilômetros quadrados do Estado indiano de Arunachal Pradesh. Já a Índia alega que a China está ocupando 38 mil quilômetros quadrados no planalto Aksai Chin no oeste do Himalaia.

Dezenas de rodadas de negociações fracassaram para resolver a questão e os dois lados tiveram um impasse mais cedo neste ano. A Índia disse que soldados chineses conduziram operações vários quilômetros em território indiano adentro da Linha de Controle Real na fronteira do Himalaia em maio. Contudo a China negou ter invadido a região.

Eles também enfrentam outras tensões. A China é uma aliada de longa data e fornecedora de armas do Paquistão, rival da Índia, e tem intensificado laços com o Nepal, Bangladesh e Sri Lanka, alimentando temores de indianos sobre um cerco. A China, entretanto, é cautelosa sobre o fortalecimento dos laços da Índia com os Estados Unidos. Fonte: Associated Press.