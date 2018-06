China e Japão cedem a diálogo sobre disputa territorial

Ambos os lados têm cedido a diálogos para evitar um confronto armado, apesar de o Japão ter rejeitado a exigência da China para que o país reconheça a disputa por soberania. As ilhas são rodeadas por excelentes condições para a pesca e potencial riqueza de petróleo, gás e outros recursos. Os chineses afirmam ter soberania de todo o Mar do Sul da China, onde há um conjunto de ilhas não habitadas chamadas de Senkaku no Japão e de Diaoyu na China.

Nesta sexta-feira, uma autoridade do Japão se encontrou o líder do Partido Comunista chinês, Xi Jinping, para entregar a ele uma carta do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, o que sinaliza um esforço por diálogo. As informações são da Associated Press.