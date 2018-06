China e Japão põem de lado disputa sobre ilhas, abrem caminho para encontro de líderes

As duas nações vão gradualmente retomar o diálogo político, diplomático e de segurança, disse o Ministério de Relações Exteriores da China em um comunicado após reunião entre o principal diplomata chinês, Yang Jiechi, e Shotaro Yachi, conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe.

China e Japão reconheceram que “posições diferentes existem entre eles”, sobre as tensões por causa das ilhas do Mar do Leste da China, conhecidas como Senkaku no Japão e Diaoyu na China.

Mas o Japão deve se posicionar e lidar com questões sensíveis tais como a história e as ilhas, disse Yang em um comunicado.

A notícia acontece antes de uma visita de Abe a Pequim para a cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico (Apec, na sigla em inglês).

Uma reunião bilateral entre Abe e o presidente chinês, Xi Jinping, sinalizaria uma melhora nas relações entre a segunda e a terceira maiores economias do mundo.

Os laços foram estremecidos nos últimos dois anos por causa da disputa territorial, de uma rivalidade regional e de um legado amargo da ocupação em tempo de guerra na China pelo Japão.

Abe não teve uma conversa significativa com Xi desde que o líder japonês assumiu o cargo em dezembro de 2012, embora eles tenham trocado cumprimentos na cúpula do G20 na Rússia em setembro de 2013.

A TV pública japonesa NHK relatou, nesta sexta-feira, que Tóquio e Pequim haviam concordado em realizar discussões concretas na reunião desta sexta, notando que seriam as primeiras conversas “formais" entre os dois países desde maio de 2012.

(Por Ben Blanchard)