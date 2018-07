China e Rússia mantém posição em relação à Síria

"Sobre a questão síria, China e Rússia têm mantido comunicação e coordenação tanto em Nova York, Moscou e Pequim", declarou o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da China, Liu Weimin, aos jornalistas.

"A posição dos dois lados é clara para todos - deve ocorrer o fim imediato da violência e o processo de diálogo político deve ser lançado o mais rápido possível", disse ele.

"China e Rússia compartilham a mesma opinião sobre esses aspectos e os dois lados se opõem à intervenção externa na questão síria e se opõem à mudança de regime pela força."

Rússia e China têm continuamente desafiado os pedidos da comunidade internacional para uma confrontação ao regime sírio por causa do aumento da violência, afirmando que não apoiarão medidas que possam levar a um intervenção estrangeira.

A Rússia é uma antiga aliada do regime do presidente Bashar Assad, enquanto Pequim se opõe a estabelecer precedentes que têm potencial para serem aplicados em suas próprias regiões turbulentas como Tibete e Xinjiang. As informações são da Dow Jones e da Associated Press.