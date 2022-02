Em alerta aos EUA, Putin e Xi prometem aliança 'sem limites' entre China e Rússia

PEQUIM - Os presidentes da China, Xi Jinping, e da Rússia, Vladimir Putin, publicaram uma declaração conjunta criticando a "influência americana" e o "papel das alianças militares ocidentais" como fatores desestabilizadores na Europa e na Ásia. A declaração reunindo as visões compartilhadas por Pequim e Moscou foi divulgada após midiático encontro entre Xi e Putin nesta sexta-feira, 4, antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno.

A reunião de cúpula em Pequim marca a primeira vez que os líderes mundiais se encontram presencialmente desde o começo da pandemia. Visto por observadores ocidentais como uma manifestação de apoio à posição russa em meio à crise na Ucrânia - sendo descrito pelo The New York Times como "uma demonstração de solidariedade altamente coreografada" -, o encontro foi marcado pelo comunicado conjunto final, que apresenta a união dos dois países na oposição às potências ocidentais.

Enquanto China acusou os Estados Unidos de alimentar protestos em Hong Kong e incentivar a independência em Taiwan, enquanto a Rússia disse que os americanos estão desempenhando um papel desestabilizador semelhante na Ucrânia.

Apesar de não mencionar diretamente a crise na Ucrânia, o comunicado conjunto cita diretamente a Otan, com o endosso de Pequim às demandas de Moscou contra a expansão do bloco em direção ao Leste - um dos principais pontos de controvérsia no acirramento atual. "Os lados [China e Rússia] se opõem a uma maior ampliação da Otan e pedem à Aliança do Atlântico Norte que abandone suas abordagens ideologizadas da Guerra Fria".

"Rússia e China se opõem às tentativas de forças externas de minar a segurança e a estabilidade em suas regiões adjacentes comuns", afirma o documento. E acrescenta que as potências "pretendem combater a interferência de forças externas nos assuntos internos de países soberanos sob qualquer pretexto, se opor às revoluções coloridas e aumentar a cooperação nas áreas mencionadas".

Os dois países também denunciaram a "influência negativa dos Estados Unidos na paz e na estabilidade da região Ásia-Pacífico", manifestando sua "preocupação" também com a criação aliança militar entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, conhecida como Aukus. Para Putin e Xi, esta associação, concentrada, sobretudo, na fabricação de submarinos nucleares, "afeta questões de estabilidade estratégica".

Nos dias que antecederam a reunião, Pequim expressou apoio às queixas de Putin e se juntou à Rússia para tentar bloquear ações contra a Ucrânia no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Em contrapartida, poucas horas antes da reunião, os Estados Unidos alertaram a China contra ajudar a Rússia a evitar possíveis sanções relacionadas à crise na Ucrânia.

Washington e seus aliados “têm uma série de ferramentas” que podem ser empregadas contra “empresas estrangeiras, incluindo as da China” que tentam evitar possíveis medidas punitivas contra a Rússia, disse o porta-voz do Departamento de Estado Ned Price a repórteres na quinta-feira, 3. Ele se recusou a oferecer detalhes, mas autoridades ocidentais impuseram sanções a instituições financeiras russas, restrições às exportações de tecnologia dos EUA e sanções pessoais contra líderes do Kremlin e seus associados.

O apoios econômico e político da China a Putin podem minar a estratégia americana de isolar o líder russo para a escalada militar. Eles também podem sinalizar uma mudança profunda na rivalidade entre os Estados Unidos e a China, com possíveis reverberações na Europa para o Pacífico.

Xi e Putin sinalizaram que seus países trabalharão para estabelecer laços mais estreitos em comércio, diplomacia e segurança. “A amizade entre os dois Estados não tem limites”, disse a dupla no comunicado.

Vários acordos comerciais foram assinados nesta sexta, mas os valores não foram divulgados. Um deles prevê o fornecimento de 100 milhões de toneladas de petróleo bruto russo para a China, via Cazaquistão, nos próximos dez anos./ AFP, NYT e W. POST