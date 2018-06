China e Taiwan marcam conversas formais para fevereiro

O diretor do Conselho de Assuntos Externos de Taiwan, Wang Yu-chi, disse que a agenda do encontro será modesta e deve evitar tocar no objetivo de reunificação de Pequim. O propósito da reunião com Zhang Zhijun, chefe do escritório chinês de assuntos relacionados com Taiwan, deve ser "aumentar o entendimento mútuo e a interação", afirmou Wang.

"Não temos intenção de conversar sobre assuntos muito políticos", afirmou Wang. "Se Zhang Zhijun pretende visitar Taiwan, eu espero que ele também não mencione a reunificação."

Embora Pequim continue reclamando soberania sobre Taiwan e não tenha revogado a ameaça de tomar a ilha à força se necessário, as tensões entre os dois países diminuíram desde que Ma Ying-jeou se tornou presidente de Taiwan em 2008. Os dois lados mantém laços econômicos fortes e assinaram um pacto comercial em 2010 que reduziu as barreiras de investimento e as tarifas. Fonte: Dow Jones Newswires.