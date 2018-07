China elogia acordo nuclear entre rivais A China elogiou ontem o acordo entre EUA e a Coreia do Norte, encorajando ambos a contribuírem para a "paz e estabilidade" na Península Coreana. O anúncio também foi bem recebido por Coreia do Sul, Japão e Rússia, países que participam das negociações sobre o programa norte-coreano no âmbito do Grupo dos Seis. "A China fará gestões junto às partes envolvidas para promover a volta da negociação do Grupo dos Seis", disse o porta-voz do Ministério da Chancelaria, Hong Lei. / C. T.