China emite alerta máximo com chegada do tufão Fitow A China emitiu alerta máximo neste domingo devido a aproximação do tufão Fitow, que deve atingir a costa leste do país. Dezenas de milhares de pessoas foram obrigadas a deixar a região. A expectativa é de que o tufão, que avança a uma velocidade entre 15 e 20 km/h, toque o soloentre a noite deste domingo e a manhã de segunda-feira.