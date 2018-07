China empresta US$ 8 bilhões para infraestrutura no Sudão do Sul JUBA - A China aceitou empresar US$ 8 bilhões ao Sudão do Sul para o desenvolvimento de sua infraestrutura, afirmou neste sábado o porta-voz do governo de Juba, Barnaba Mariel Benjamin. O dinheiro "vai financiar projetos de estradas, pontes, hidrelétricas, agricultura e telecomunicações dentro dos próximos dois anos", declarou, falando sobre uma visita recente do presidente do Sudão do Sul, Salva Kiir, à China. As informações são da Dow Jones.