China encontra objeto durante busca por avião

Anteriormente, imagens de satélite da Austrália e da China identificaram nesta área possíveis fragmentos que podem estar relacionados ao desaparecimento do avião em 8 de março, com 239 pessoas a bordo. A Xinhua News publicou que a tripulação a bordo do avião IL-76 encontrou o objeto no Oceano Índico durante as buscas desta segunda-feira.

As buscas no Oceano Índico envolvem cinco países - Austrália, China, Japão, Nova Zelândia e EUA - e mais de uma dezena de aeronaves, além de navios. Fonte: Associated Press.