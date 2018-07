China entrega lista de candidatos a comitê central do PC

PEQUIM - O Partido Comunista da China está analisando uma lista de candidatos aos postos em seu novo comitê central. A legenda informou que há 108 candidatos para cada 100 cadeiras.

A presidência do Congresso, chefiada por Xi Jinping, entregou a lista aos cerca de 2.300 delegados do Partido Comunista nesta terça-feira, 13. Cerca de 200 serão eleitos amanhã.

Depois, o comitê central elegerá os 25 integrantes do Politburo e os integrantes do comitê permanente do Politburo. A confirmação de Xi Jinping como próximo secretário-geral do Partido Comunista é esperada para a quinta-feira.

Ele sucederá Hu Jintao no posto. Em 2013, Hu entregará a Xi a presidência da China.

Com AP