China envia frota para região disputada com Japão A China enviou hoje navios de guerra e aviões para o Mar da China Oriental, demonstrando força em exercícios militares que podem acirrar a disputa territorial com o Japão. No mês passado, o governo japonês decidiu formalmente nacionalizar as ilhas Senkaku (ou Diaoyu, como as ilhotas são conhecidas na China). Isso provocou protestos anti-Japão na China e atingiu as vendas de produtos manufaturados japoneses.