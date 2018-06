China envia jatos a zona de defesa aérea

Os aviões da China realizaram patrulhas aéreas normais nesta quinta-feira como "uma medida de defesa, de acordo com as práticas comuns internacionais", declarou Shen Jinke, porta-voz da Força Aérea do Exército de Libertação do Povo, segundo a Xinhua.

Shen declarou que a força aérea vai permanecer em alerta máximo e tomar medidas para proteger a segurança do espaço aéreo do país, informou a agência.

Japão e Coreia do Sul informaram nesta quinta-feira que desafiaram, nos últimos dias, as medidas de identificação exigidas por Pequim no final de semana, depois que um bombardeiro norte-americano B-52 voou pela região sem se identificar para os chineses na segunda-feira. Fonte: Dow Jones Newswires.