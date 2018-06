China envia patrulha aérea para nova zona de defesa, diz agência estatal

A missão consistiu, segundo a Xinhua, numa "patrulha aérea normal" na nova zona de defesa aérea declarada pelo governo chinês.

A iniciativa chinesa contribui com a tensão entre o país, de um lado, e os Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, do outro, sobre a região. Japoneses e sul-coreanos também enviaram aviões à área nesta quinta-feira.

A missão de patrulha chinesa foi "uma medida defensiva e em linha com práticas comuns internacionais", disse o porta-voz da Força Aérea da China, Shen Jinke, na reportagem da Xinhua.

O texto da Xinhua diz que a Força Aérea chinesa está "em alto grau de alerta e tomará as medidas necessárias para lidar com as diversas ameaças aéreas a fim de proteger firmemente a segurança do espaço aéreo do país".

(Reportagem de Roberta Rampton)