China envia representante de nível ministerial a Taiwan

Zhang Zhijun, ministro chinês do Escritório de Assuntos de Taiwan, desembarcou no principal aeroporto da ilha pouco antes do meio-dia desta quarta-feira, no horário local. Ele irá conversar privadamente com o representante de Taiwan sobre o corte de tarifas de importação e sobre a criação de escritórios no estilo consular para ajudar investidores e turistas.

China e Taiwan têm sido governados separadamente desde a guerra civil chinesa, nos anos 1940, mas Pequim acredita que o território eventualmente precisa se reunificar. Em 2008 Pequim deixou as ameaças militares de lado e assinou acordos para fortalecer os laços econômicos com o governo de Taiwan.

Mas, em março deste ano, centenas de manifestantes ocuparam o Parlamento de Taipei para impedir a ratificação de um pacto de liberalização comercial com a China. O protesto durou 24 dias e ganhou proporções maiores, sendo que muitos dos manifestantes pediram o fim de todas as negociações entre Taiwan e China. Fonte: Associated Press.