China evacua meio milhão devido a cheias no centro e sudeste do país

PEQUIM - O governo da China determinou a retirada de cerca de 500 mil pessoas de regiões do centro e do sudeste do país que vêm sendo atingidas por inundações.

As autoridades descreveram as enchentes em algumas áreas como as piores desde 1955. Apenas neste mês, mais de 170 pessoas morreram ou estão desaparecidas.

As regiões mais afetadas são as províncias de Jiangxi e Zhejiang, no sudeste, e a de Hubei, na região central da China.

Mais chuvas fortes estão previstas para as próximas horas e devem durar pelo menos até domingo, 19.

Diques

A imprensa oficial informou que dois diques romperam na quinta-feira, 16, inundando mais de 20 cidades e vilarejos de Zhejiang.

Na província de Jiangxi, os soldados ajudaram a retirar mais de 122 mil moradores de áreas mais baixas, segundo a agência de notícias China News Service.

Em Hubei, as chuvas causaram deslizamento de terras que deixaram seis pessoas desaparecidas e bloquearam o Rio Pingdu, que levou à fuga de 2 mil moradores.

As enchentes ocorrem depois de meses de seca que destruíram muitas lavouras no centro e norte da China. Algumas áreas próximas do Rio Yangtzé sofreram com a pior estiagem dos últimos 50 anos.

Apesar da chuva, as autoridades do país informaram que a diminuição das lavouras e os grandes deslocamentos causados pelas secas vão continuar.

Analistas afirmam que as quedas nas lavouras da China poderá afetar os preços no mundo inteiro.