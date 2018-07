China exige de bancos cumprimento do Basileia III

A nova regulação visa apertar gradualmente as exigências, para que os bancos cumpram com os padrões internacionais bancários previstos no Basileia III antes do prazo final de 2018.

Os bancos sistematicamente relevantes devem cumprir até o final de 2013 com a média de provisão sobre empréstimos de pelo menos 2,5%, significando o porcentual sobre o total dos empréstimos concedidos que devem ser postos em reserva como proteção contra potenciais perdas, e com a taxa de cobertura de empréstimos de pelo menos 150%, significando que os bancos devem colocar de lado esse porcentual sobre o valor dos empréstimos com risco de calote, disse a Comissão Regulatória Bancária da China em nota distribuída em seu site.

Bancos sistematicamente não importantes devem cumprir com as regras até o final de 2016 e terão de apresentar um plano para se adequarem às exigências até 2018 se não o fizerem até a data anterior, disse o comitê. As informações são da Dow Jones.