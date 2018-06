China exonera diplomata sênior acusado de corrupção

Em comunicado, o Ministério de Relações Exteriores chinês afirmou que Zhang Kunsheng, um assistente do titular da pasta, é "suspeito de violar a disciplina e está sob investigação", utilizando termo frequentemente utilizado pelas autoridades do país para designar corrupção.

Zhang era responsável por tratar de questões da América Latina e Caribe e acumulava o cargo de diretor do departamento de protocolo, segundo sua biografia oficial no site do ministério. Qin Gang, o porta-voz do ministro, assumiu essa segunda posição de Zhang, de acordo com a agência de notícias estatal China News Service.

As autoridades do país tomaram a luta contra a corrupção como uma questão de vida ou morte para o Partido Comunista e tentam reduzir o descontentamento do público com as fraudes em todos os níveis do governo. Fonte: Dow Jones Newswires.