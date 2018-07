China exorta EUA a deterem projeto cambial protecionista

Os esforços de Washington para dobrar os chineses podem ter o efeito oposto, pelo menos por hora. Investidores em moeda já estão computando o risco de que a China possa apertar a rédea do iuan para demonstrar seu controle sobre a moeda.

O projeto de lei é uma medida protecionista que "viola gravemente os regulamentos da Organização Mundial do Comércio", disse Ma Zhaoxu, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, depois que o Senado dos EUA aprovou o texto por 63 votos a 35 e o enviou para a Câmara.

"A China exorta o governo dos Estados Unidos, o Congresso e todas as partes a se oporem resolutamente ao uso de legislação local para criar uma confusão e fazer pressão na taxa de câmbio renminbi", disse Ma em comentários no site do Ministério (www.mfa.gov.cn).

O "renminbi", ou "moeda do povo", é outro nome para o iuan.

A legislação irá "interromper os esforços conjuntos da China e dos Estados Unidos, assim como da comunidade internacional, para estimular a recuperação vigorosa e o crescimento da economia global", afirmou Ma.

Sua condenação foi ecoada pelo Ministério do Comércio da China e pelo Banco do Povo da China, o banco central chinês, que disse que a taxa de câmbio do iuan é "razoável".

Autoridades chinesas e a mídia alertaram que a legislação pode desencadear uma "guerra comercial" de retaliações mútuas e protecionismo crescente.

A agência de notícias oficial Xinhua afirmou nesta quarta-feira que "o que o Senado dos EUA fez plantou uma bomba-relógio que pode detonar uma potencial guerra comercial".

CASA BRANCA

A Casa Branca, por sua vez, informou nesta quarta-feira que está conversando com legisladores dos EUA para resolver questões sobre o projeto.

"Se a legislação estiver para avançar, essas preocupações serão tratadas devidamente", afirmou o secretário de imprensa da Casa Branca, reiterando a opinião de Washington de que a China precisa tomar medidas para desvalorizar o iuan.

O Senado dos Estados Unidos aprovou um controverso projeto de lei para castigar a China por manter sua moeda desvalorizada, num esforço para proteger os empregos norte-americanos, e o enviou à Câmara dos Deputados, onde seu destino é incerto.