China: exportação de aço supera recorde em setembro

A exportação de aço da China bateu um novo recorde em setembro, subindo para 8,5 milhões de toneladas, um resultado 73% maior do que registrado no mesmo período no ano passado. A alta foi impulsionada pelas exportações mais baratas à medida que as siderúrgicas chinesas reduziram seus preços para tentar compensar a desaceleração da economia doméstica.

As siderúrgicas chinesas habitualmente usam as exportações mais baratas como um meio para compensar as vendas mais fracas no mercado interno. Tal medida ameaçou diversas vezes inundar o fornecimento global de aço e gerou conflitos comerciais com grandes importadores, como a Europa e os EUA. As autoridades chinesas afirmaram que estão tentando fazer com que as usinas cortem este tipo de exportação.

Segundo dados da Administração Geral de Alfândega divulgados hoje, a exportação de produtos siderúrgicos no acumulado entre janeiro e setembro aumentaram 39%, para 65,34 milhões de toneladas. Em valores líquidos, a exportação de aço atingiu 7,2 milhões de toneladas em setembro, um aumento de 4,5% em relação a máxima histórica registrada em maio. Segundo analistas, os EUA continuam sendo o principal destino das exportações de aço da China.

Ainda de acordo com a Administração Geral de Alfândega da China, a importação de minério de ferro aumentou 13,6% em setembro na comparação anual, para 84,69 milhões de toneladas. No acumulado entre janeiro e setembro, as importações do insumo cresceram 16,5%, para 699,1 milhões de toneladas. (Com informações da Dow Jones Newswires)