China: expulsão de Bo é 'lição profunda', diz PC chinês Os preparativos para a abertura do 18º Congresso do Partido Comunista da China, na quinta-feira, já foram concluídos, afirmou Cai Mingzhao, porta-voz do partido. O Congresso definirá a transição da liderança no país, processo que acontece uma vez a cada década. Nesta quarta-feira, comunistas veteranos que vieram da China inteira para a abertura do Congresso em Pequim disseram que a expulsão de Bo Xilai, político graduado do partido envolvido em um escândalo de corrupção, é uma "lição profunda".