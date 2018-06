China faz primeiro voo teste de drone imune a radares

Fotos e vídeos do drone foram postados nesta sexta-feira em sites do jornal chinês Diário do Povo e outros canais. O local do voo foi identificado apenas como uma base de testes no sudoeste da China.

O drone foi identificado como Lijian, ou "Espada Afiada". A aeronave é similar ao drone X-47B testado pela Marinha dos Estados Unidos para operações de porta-aviões, assim como o projeto experimental francês "Neuron".

As capacidades do drone e de dois caças "furtivos" tripulados que a China está desenvolvendo não são conhecidas, embora a indústria de armas do país esteja produzindo sistemas de armas cada vez mais sofisticados. Fonte: Associated Press.