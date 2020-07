China fecha consulado americano na cidade de Chengdu

O Consulado Geral dos Estados Unidos na cidade chinesa de Chengdu, no sudoeste da China, baixou nesta segunda-feira, 27, a bandeira americana, poucas horas antes do término do prazo para seu fechamento, encomendado por Pequim na última sexta-feira em resposta ao fechamento do consulado chinês em Houston (EUA).

A sede consular retirou a bandeira do país norte-americano às 18h18, horário local (19h18 do domingo, horário de Brasília), de acordo com imagens transmitidas pela TV estatal CCTV, pouco antes do horário estabelecido, às 10h. Em uma breve declaração, o Ministério das Relações Exteriores da China confirmou o fechamento do consulado e alegou que a China "tomou posse" do prédio.

O tráfego foi cortado em torno do consulado e a polícia adotou rigorosas medidas de segurança para evitar incidentes, segundo a mídia local. Ao contrário dos dias anteriores, as forças de segurança impediram jornalistas estrangeiros de abordar a representação diplomática.

A rede estadual também mostrou imagens de oficiais dos EUA saindo do consulado durante a noite em meio a um cordão policial.

Desde que o Ministério das Relações Exteriores anunciou o fechamento do consulado dos EUA na sexta-feira passada, não houve incidentes notáveis, exceto uma pessoa que cantou uma canção nacionalista chinesa no sábado na sede consular e outra que explodiu fogos de artifício no dia anterior.

O Consulado de Chengdu foi aberto em 1985 pelo então presidente George H. W. Bush e emprega cerca de 200 pessoas - 150 delas trabalhadores locais - que cobriram o Tibete, entre outras regiões no sudoeste da China.

Um dia depois que os EUA anunciaram o fechamento do consulado chinês em Houston, Texas, Pequim respondeu ordenando "a cessação de todas as operações" do escritório consular dos EUA em Chengdu, capital da província central de Sichuan.

O Ministério das Relações Exteriores disse que foi "uma resposta legítima e necessária" contra a "ação injustificada dos EUA" para ordenar o fechamento de seu consulado em Houston, que Washington defende ao afirmar que procura "proteger a propriedade intelectual e informações privadas americanas. de seus cidadãos ", embora a China negue que o escritório tenha roubado propriedade intelectual.

"O relacionamento entre os dois países não é o que a China gostaria, mas Washington é responsável por isso", disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado, acrescentando que sua resposta está "alinhada ao direito internacional, as regras básicas que governam as relações internacionais e as relações internacionais". práticas diplomáticas ", pois, em sua opinião, a medida que Washington tomou quebrou todas essas regras.

O porta-voz do exterior, Wang Wenbin, deu um passo adiante, observando que os diplomatas dos EUA enviados a Chengdu estão envolvidos em "atividades inconsistentes" com sua missão, e que a China no passado apresentou várias queixas a respeito.

A crise nos consulados levou as relações já deterioradas entre as duas grandes potências mundiais a um dos piores momentos das últimas décadas. Ele se une à troca de acusações pela origem e administração do coronavírus, pela guerra tecnológica e comercial, pelas censuras à nova lei de segurança de Hong Kong ou à situação dos direitos humanos das minorias muçulmanas na região noroeste da China. Xinjiang. EFE