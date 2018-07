China: governo preocupado com foguete norte-coreano O ministro de Relações Exteriores da China, Yang Jiechi, disse que seu país está "preocupado" com o iminente lançamento do foguete da Coreia do Norte, à medida que o regime de Pyongyang voltou a insistir que a operação é para enviar um satélite pacífico ao espaço, e não um míssil.