China implode ponte de 700 metros

PEQUIM - Milhares de pessoas da cidade de Changsha, na província de Hunan, na China, reuniram-se nesta semana para acompanhar a demolição de uma ponte de 700 metros de comprimento. Trata-se da maior implosão de uma ponte já realizada na China.

A ponte, construída em 1994, foi projetada para receber 30 mil veículos por dia. Mas nos últimos anos o movimento diário aumentou para 80 mil carros.

O trânsito pesado danificou a ponte. As autoridades fracassaram ao tentar reforçar as estruturas, que exibiam cabos de aço rompidos e sinais de desgaste. Uma nova ponte começará a ser construída em janeiro do ano que vem. A previsão é que em junho de 2014 a nova estrutura esteja finalizada.

