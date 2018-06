China impõe maior multa ambiental de sua história Uma corte no leste da China impôs a maior multa ambiental da história do país como resultado de um litígio de interesse público contra poluidores. Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, a corte superior provincial de Jiangsu ordenou na terça-feira que seis empresas pagassem 160 milhões de yuans (US$ 26 milhões) por descartarem produtos químicos em rios.