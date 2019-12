China impõe sanções a EUA por lei em apoio a protestos em Hong Kong

PEQUIM - A China anunciou nesta segunda-feira, 2, a suspensão imediata das escalas de recuperação dos navios de guerra dos Estados Unidos em Hong Kong e informou que vai estabelecer sanções contra várias ONGs americanas.

As medidas foram adotadas em resposta à aprovação de uma lei em Washington que apoia as manifestações pró-democracia que abalam o território semiautônomo há seis meses, informou a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores chinês, Hua Chunying.

Na semana passada, o regime comunista anunciou que adotaria medidas de represália depois que o presidente dos EUA, Donald Trump, promulgou a lei sobre os direitos humanos e a democracia em Hong Kong.

Resposta do governo Chinês

Pequim considera o texto uma interferência nos assuntos internos do país. Em resposta, o governo decidiu "suspender as demandas de visita de recuperação dos navios de guerra americanos, a partir de hoje", afirmou Chunying.

Navios militares americanos atracam regularmente em Hong Kong, em visitas que permitem aos marines um período de recuperação na ex-colônia britânica.

A China já havia bloqueado duas visitas de embarcações americanas em agosto, de acordo com a Marinha dos EUA. Uma visita foi realizada em abril, antes do início dos protestos - que começaram em junho - em Hong Kong.

Sanções a ONGs

O governo chinês afirmou ainda que pretende impor "sanções às ONGs que se comportaram mal" em Hong Kong, sobretudo associações ativas no âmbito dos direitos humanos.

A porta-voz da diplomacia citou National Endowment for Democracy, National Democratic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch e Freedom House, mas não explicou em que consistem as sanções. / AFP