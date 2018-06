China indicia investigadores dos EUA e do Reino Unido

A agência estatal Xinhua News afirmou que essa é a primeira vez que estrangeiros enfrentam tais acusações na China.

A reportagem afirmou que procuradores entraram com as acusações contra o investigador britânico Peter Humphrey e sua esposa, Yu Yingzeng, uma cidadã norte-americana, no Tribunal Intermediário Número 1 de Xangai.

A decisão abre caminho para o casal enfrentar um julgamento. A prisão dos dois no ano passado coincide com uma investigação chinesa contra a farmacêutica britânica GlaxoSmithKline. As autoridades investigam se a empresa subornou médicos e funcionários do governo para incentivar a venda de seus medicamentos.

A Glaxo disse ter contratado Yu e Humphrey no ano passado para investigar uma quebra de segurança envolvendo um dos principais gestores da empresa. Fonte: Associated Press.