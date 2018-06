China inicia manobras navais em região disputada

Dois destróieres e o maior veículo anfíbio da Marinha chinesa deixaram hoje uma base naval na ilha de Hainan, informa a agência estatal de notícias Xinhua. As embarcações também transportam três helicópteros e uma companhia de fuzileiros navais.

As manobras navais serão concentradas em "missões integradas de combate" envolverão navios, submarinos e aviões, declarou o comandante Jiang Weilie à Xinhua, numa indicação de que os exercícios militares devem ser expandidos nos próximos dias.

A China tem agido de maneira assertiva em sua reivindicação de quase todas as águas do Mar do Sul da China, assim como das formações insulares da região. A Marinha chinesa realiza patrulhas constantes na área e exige que outros países peçam autorização para pescar na região. Fonte: Associated Press.