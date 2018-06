China investiga ex-chefe da segurança interna por corrupção

O Partido Comunista decidiu investigar Zhou por suspeitas de "sérias violações disciplinares", disse a agência de notícias estatal Xinhua em um breve comunicado. A investigação será conduzida pelo órgão anticorrupção do partido, o Comitê Central de Inspeção Disciplinar, e a decisão foi tomada em conformidade com as regras constitucionais do partido, acrescentou a Xinhua.

Zhou, de 71 anos, é o mais graduado político chinês a ser relacionado em um caso de corrupção desde que o Partido Comunista assumiu o poder em 1949.

Em dezembro, a Reuters noticiou que Zhou foi colocado sob virtual prisão domiciliar enquanto o partido investigava as denúncias de corrupção contra ele.

Zhou foi membro do Comitê Permanente do Politburo da China - a cúpula do poder no país - e possuía um imenso poder no cargo da segurança. Ele se aposentou em 2012.

Durante o mandato de cinco anos como chefe de segurança, Zhou foi responsável pelas forças policiais, o aparato civil de inteligência, a polícia paramilitar, além de juízes e procuradores. O orçamento de segurança interna chegou a ser maior do que os gastos em defesa.

Mas Zhou se tornou poderoso demais e foi rebaixado durante uma mudança total na liderança do partido em 2012. Na época, surgiram rumores de que Zhou teria hesitado em tomar medidas contra Bo Xilai, antigo candidato a líder do partido, envolvido em um escândalo surgido depois de denúncias de que sua mulher havia assassinado um executivo britânico.

Ao ordenar a investigação, o atual presidente chinês, Xi Jinping, quebrou uma regra não escrita, pela qual se entendia que ex-membros do Politburo não seriam investigados após a aposentadoria. Zhou não pôde ser localizado para comentar e não ficou claro se ele está está sendo representado por um advogado. /REUTERS