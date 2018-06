China investiga importante assessor político de Sichuan

A comissão responsável pelo combate à corrupção do partido disse em comunicado postado na internet que Li Chongxi, diretor de um órgão consultivo para a província de Sichuan, está sob investigação por causa de sérias violações disciplinares.

Essa medida ocorre em meio a persistentes rumores de uma investigação contra o ex-chefe de segurança Zhou Yongkang, que foi o chefe do Partido Comunista de Sichuan por muitos anos. Durante parte desse tempo, Li trabalhou próximo a Zhou quando ainda era secretário-geral do comitê do partido na província de Sichuan e diretor do escritório geral de 2000 a 2002. Fonte: Associated Press.