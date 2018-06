China investiga líder industrial e autoridade local por corrupção

O presidente chinês, Xi Jinping, declarou guerra contra a corrupção em todos os níveis na China. Muitas autoridades têm sido atingidas pela campanha, inclusive o ex-chefe de segurança Zhou Yongkang.

Xu Jianyi, de 61 anos, presidente da estatal China FAW Group Corp, e Qiu He, de 58 anos, vice-líder do partido na província de Yunnan, estão sendo investigados por “violações graves da disciplina e das leis do partido”, disse a comissão de disciplina no seu site. Não houve maiores detalhes.

A FAW Group Corp tem parcerias com a Volkswagen, Toyota e GM na China.

(Reportagem de Benjamin Kang Lim)