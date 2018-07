China irá julgar ex-chefe de polícia envolvido em escândalo político A China irá colocar o ex-chefe de polícia Wang Lijun no centro de seu maior escândalo político em décadas e julgá-lo por crimes que incluem deserção e recebimento de propinas, afirmou a mídia estatal na quarta-feira, abrindo uma nova fase no caso que abalou a sucessão do Partido Comunista.