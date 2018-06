China irá realocar cidadãos no Iraque para áreas seguras A China anunciou que irá realocar cidadãos que estão no Iraque para longe das zonas de perigo. Em um pronunciamento diário, a porta-voz do Ministério de Relações Exteriores, Hua Chunying, afirmou que essas pessoas podem ser movidas para lugares seguros no Iraque ou para países vizinhos, embora a maioria já esteja em áreas relativamente seguras.