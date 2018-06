China: Julgamento de Bo Xilai começa amanhã

O julgamento de Bo marca o capítulo final do maior escândalo do Partido Comunista em mais de 30 anos. Hoje, agentes de segurança, jornalistas e alguns partidários do réu espalharam-se pelas ruas em torno do tribunal em que ele será julgado, em busca de pistas sobre como o procedimento jurídico a portas fechadas deverá se desdobrar.

Bo, de 64 anos, enfrenta acusações de chantagem, corrupção e abuso de poder. Fonte: Associated Press.