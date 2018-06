China julgará casal de investigadores da GlaxoSmithKline

Peter Humphrey, britânico de 58 anos, e sua esposa norte-americana Yu Yingzeng, de 61 anos, serão julgados no Tribunal Intermediário do Povo em Xangai.

As autoridades chinesas levaram os dois em custódia no ano passado após a Glaxo os ter contratado para investigar um vídeo sexual envolvendo o principal executivo da companhia na China. Segundo um porta-voz da britânica, o vídeo foi feito sem o conhecimento ou consentimento do executivo e enviado por e-mail a outros colegas em março do ano passado. Fonte: Dow Jones Newswires.