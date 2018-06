China lançará nova missão espacial entre junho e agosto

Os astronautas serão levados até a estação espacial Tiangong 1, onde realizarão mais testes no sistema de acoplagem da estação, nos sistemas de suporte e farão pesquisas científicas.

Dois veículos espaciais chineses, um deles tripulado, se acoplaram à Tiangong 1 desde que foi lançada, em setembro de 2011. A estação será substituída por uma versão permanente, por volta de 2020, que vai pesar 60 toneladas, um pouco menor do que a Skylab que a Nasa lançou na década de 1970 e cerca de um sexto do tamanho da Estação Espacial Internacional. As informações são da Associated Press.