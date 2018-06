A missão está planejada para 2017 e marcará a terceira e última fase de um programa de exploração robótica do satélite natural da Terra, abrindo caminho para a possibilidade de envio de uma missão tripulada depois de 2020.

No último sábado, a China realizou com sucesso a primeira alunissagem suave em 37 anos. A sonda lunar Chang''e 3 passará um ano realizando pesquisas científicas na Lua. Fonte: Associated Press.