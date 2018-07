China mantém silêncio Xi Jinping enquanto rumores aumentam

PEQUIM - As autoridades e a imprensa da China permanecem nesta quarta-feira, 12, em silêncio sobre o paradeiro do vice-presidente Xi Jinping, alimentando crescentes especulações sobre o estado de saúde do futuro líder nacional. Xi faltou na última semana a vários compromissos com políticos estrangeiros, inclusive a secretária norte-americana de Estado, Hillary Clinton.

Fontes disseram à Reuters que ele machucou as costas nadando, mas oficialmente não há nenhuma explicação para sua ausência. Ele não é visto em público desde o dia 1º.

Segundo várias teorias que circulam, Xi, de 59 anos, teria sofrido um derrame ou ataque cardíaco, foi alvo de um atentado, ou teria se recolhido para se preparar para uma guerra. Questionado nesta quarta-feira ,pelo terceiro dia consecutivo, sobre a saúde de Xi, o porta-voz da chancelaria, Hong Lei, disse: "Não tenho nenhuma informação sobre isso para anunciar".

A chancelaria é praticamente o único órgão governamental que responde regularmente a perguntas de jornalistas. A China costuma trocar sua liderança a cada dez anos, e há ampla expectativa de que Xi seja aclamado presidente no próximo Congresso do Partido Comunista, em outubro.

Por isso, sua ausência começa a causar preocupação também no exterior. "Algo sério deve ter acontecido, porque eles o teriam colocado em rede nacional de TV imediatamente caso não houvesse um problema físico sério", disse Minxin Pei, professor de governo do Claremont McKenna College, na Califórnia.

"Descarto a possibilidade de uma sabotagem política, que ele esteja em algum tipo de problema político sério. É simplesmente inimaginável", afirmou Pei. "Ele fez um discurso em 1º. de setembro, e isso foi depois de Beidaihe - se ele estivesse em apuros políticos, não teria feito aquele discurso."

Beidaihe é um balneário onde dirigentes comunistas chineses se reúnem anualmente em agosto para discutir diretrizes políticas. O congresso qüinqüenal do partido - incluindo a renovação da cúpula a cada dez anos - é o mais importante evento político da China, e o fato de sua data não ter ainda sido anunciada oficialmente contribui para as especulações.

Mas outros observadores e jornais dizem não haver motivo para preocupação. A conceituada revista eletrônica iSunAffairs, de Hong Kong, disse ter apurado junto a "contatos diretos e indiretos, inclusive parentes de Xi Jinping" que ele está "saudável e no controle".

A revista disse que ele está ocupado se preparando para o congresso partidário e planejando reformas no sistema político. Sua ausência nas reuniões com visitantes provavelmente se deveu a uma "escolha pessoal".

Empresários estrangeiros que participaram de uma reunião do Fórum Econômico Mundial na cidade chinesa de Tianjin também não se abalaram. "Não ouvi nada que me cause preocupação a esta altura", disse Rafael H. Saavedra, vice-presidente de engenharia da empresa de informática e gestão Right Scale, de Santa Barbara (EUA). "Há muita especulação com pouquíssima informação sobre o que está acontecendo, então acho que realmente há uma boa razão (para a ausência) e que não há nada de realmente estranho."