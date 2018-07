China manterá intenção de ajudar Europa, diz vice-premiê

A China tem repetidamente expressado intenção de ajudar a União Europeia a encontrar uma saída para a crise, mas não anunciou nenhum compromisso específico.

O primeiro-ministro da China, Wen Jiabao, disse à chanceler alemã Angela Merkel, em fevereiro, que considerava um envolvimento mais profundo nos fundos de resgate da zona do euro, mas ao mesmo tempo destacou que a Europa precisava cuidar de seus próprios problemas.

Em encontro com Monti no sábado, Wen expressou confiança na capacidade de a Itália lidar com o difícil ambiente externo, segundo reportou a agência de notícias Xinhua.

Monti reuniu-se também com Lou Jiwei, o presidente do fundo soberano China Investment Corp, ontem. Mas Monti disse que nenhum plano concreto de investimento na Itália foi selado. A China, com reservas superiores a US$ 3 bilhões, tem sido sondada como potencial fonte provedora de recursos e seu fundo soberano ativamente cortejado. As informações são da Dow Jones.