China manterá investimento 'adequado' para garantir crescimento

"A chave para manter o crescimento econômico estável é expandir a demanda doméstica", disse Zhang Ping, chefe da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC por sua sigla em Inglês), citado pelo China News Service.

O governo vai manter um nível "adequado" de investimento no próximo ano para continuar a promover a expansão do consumo, disse Zhang.

Ele acrescentou que o governo vai garantir a conclusão de projetos em construção, enquanto dá início a outros do plano de cinco anos (2011-2015), investindo em habitação, educação e conservação da água.

Zhang reiterou seus planos de incentivar o investimento privado em ferrovias, serviços públicos, energia e serviços financeiros.

No entanto, ele não revelou as metas de crescimento do investimento em 2012.

Pequim prometeu fazer o possível para impulsionar o crescimento, em meio a um enfraquecimento da economia global.

Mas as autoridades chinesas têm alertado contra o uso de incentivos fiscais para estimular novos investimentos, após o pesado fardo de um pacote de 4 trilhões de iuanes (629 bilhões de dólares), lançado em 2008 que levou a um aumento da dívida pública.

(Reportagem de Kevin Yao)