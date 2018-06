China manterá política monetária prudente, diz premiê A China continuará conduzindo uma política monetária prudente, com foco em medidas de flexibilização definidas, afirmou o primeiro-ministro, Li Keqiang, de acordo com um comunicado publicado em um website do governo central. Falando ao Conselho de Estado, o gabinete governamental da China, Li afirmou que o país evitou estimular a sua economia no ano passado por meio de impressão de moeda.