China: membro do PC é investigado por corrupção

A Comissão Central de Inspeção do Partido Comunista anunciou em seu site que Su Rong, vice-presidente da Conferência Consultiva Política da China Popular, está sob investigação por supostamente violar as regras do partido e as leis do Estado. A entidade não anunciou mais detalhes.

Su tinha servido como chefe do partido nas províncias de Jiangxi, Gansu e Qinghai antes de ascender à liderança nacional no ano passado.

O presidente chinês, Xi Jinping, fez da campanha anticorrupção a marca registrada de sua administração uma vez que o Partido Comunista vê a corrupção enraizada como uma ameaça ao seu domínio. Fonte: Associated Press.