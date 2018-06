China: mina inunda e deixa 22 pessoas desaparecidas

Até as 19h (horário local), os 22 mineiros ainda estavam "fora de contato" embora o nível da água na mina na cidade de Qilin, do Distrito de Qujing, esteja caindo, disse Zhang Lei, vice-chefe do quartel-general de resgate.

Enchentes atingiram a mina Xiahaizi por volta das 4h50 de segunda-feira (horário local), quando 26 trabalhadores estavam atuando no local. Quatro mineiros foram resgatados ainda na manhã de hoje. Fonte: Dow Jones Newswires.