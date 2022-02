China monitora crise na Ucrânia de olho no que pode acontecer em Taiwan

Steven Lee Myers e Amy Qin, The New York Times, O Estado de S.Paulo

PEQUIM - Com a Rússia concentrando tropas ao longo das fronteiras da Ucrânia, a presidente Tsai Ing-wen, de Taiwan, sentiu-se compelida a agir.

Ela ordenou a criação de uma força-tarefa para estudar como o confronto a milhares de quilômetros de distância na Europa poderia afetar o conflito de longa data de Taiwan com seu vizinho maior e muito mais poderoso -- a China.

"Taiwan enfrenta ameaças militares e intimidação da China há muito tempo", disse Tsai em uma reunião de seus conselheiros de segurança nacional no final do mês passado, segundo um comunicado de seu escritório. “Nós simpatizamos com a situação da Ucrânia”.

Talvez mais do que as pessoas em qualquer outro lugar do mundo, os taiwaneses sabem como é viver à sombra de um poder autoritário, com a China reivindicando a ilha como sua. E embora a correlação não seja exata, o confronto entre a Rússia e os Estados Unidos sobre o destino da Ucrânia repercutiu em ambos os lados do Estreito de Taiwan, destacando o cálculo estratégico que China e Taiwan fizeram sobre a possibilidade de conflito armado.

Na China, alguns viram um confronto na Ucrânia como uma crise potencial para os Estados Unidos que poderia minar o apoio americano à ilha, além de drenar a atenção e os recursos que poderiam ser direcionados às ambições militares chinesas no Pacífico.

Para Taiwan, tornou-se um teste da suposição estratégica que está no centro da defesa da ilha: que as forças militares americanas interviriam para impedir uma invasão chinesa.

“Se as potências ocidentais não responderem à Rússia, elas encorajam o pensamento chinês em relação à ação em Taiwan”, disse Lai I-chung, presidente da Fundação Prospect na capital de Taiwan, Taipei, e ex-diretor do Departamento de Assuntos da China para o Partido Democrático Progressista no poder.

A ligação entre os dois conflitos distantes ganhou novo foco quando o líder russo, o presidente Vladimir Putin, foi a Pequim na semana passada e recebeu apoio explícito da China por suas queixas sobre a estratégia militar americana e da Otan.

Em uma declaração conjunta após sua reunião antes da abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, Putin e o líder da China, Xi Jinping, criticaram “tentativas de forças externas de minar a segurança e a estabilidade em suas regiões adjacentes comuns”.

Embora sua declaração não tenha mencionado a Ucrânia pelo nome, Putin extraiu os comentários mais explícitos da China opondo-se a uma maior expansão da Otan até o momento. Putin também reafirmou o reconhecimento russo de Taiwan como “uma parte inalienável da China”.

A declaração conjunta atraiu uma forte repreensão do Ministério das Relações Exteriores de Taiwan.“Em um momento em que o mundo está prestando atenção aos Jogos Olímpicos de Inverno, torcendo por atletas de todo o mundo e prestando atenção aos abusos de direitos humanos da China, o governo chinês usou a cúpula russa para arquitetar uma expansão autoritária, que insultou o espírito de paz proclamado pelos Anéis Olímpicos”, disse Joanne Ou, porta-voz do ministério, em comunicado.

Os líderes da China observam o confronto atentamente, vendo-o como um teste da influência e determinação americanas. A China reivindicou Taiwan como parte integrante de uma nação unificada desde que as forças nacionais derrotadas se retiraram para a ilha em 1949, após a guerra civil do país.

O apoio americano à ilha, incluindo centenas de milhões de dólares em vendas de armas ao longo das décadas, tem sido um nas relações com a China, assim como o apoio americano à Ucrânia é para Putin hoje.

A visão de Pequim da ilha não é diferente da visão que Putin tem da Ucrânia como uma parte histórica e cultural da Rússia. Os esforços da Rússia para resistir à Otan também ecoam as queixas da China sobre os esforços americanos para reforçar alianças e parcerias na Ásia, inclusive com Taiwan.

A declaração conjunta na semana passada criticou a implantação de mísseis de alcance intermediário na Ásia, assim como na Europa, e destacou o recente acordo entre os Estados Unidos e o Reino Unido para ajudar a Austrália a construir uma frota de submarinos movidos a energia nuclear.

Reportagens na mídia estatal chinesa destacaram as divisões na Otan e retrataram os Estados Unidos como fracos e indecisos. A implicação é que os governos da Ásia – Taiwan, Filipinas, Japão e Coreia do Sul – não devem contar com o apoio diplomático ou militar americano em uma crise.

Shi Yinhong, professor de relações internacionais da Universidade Renmin em Pequim, disse que, na visão da China, um conflito prolongado na Europa a deixaria menos capaz de se concentrar simultaneamente em um confronto potencial no Pacífico.

“Os Estados Unidos estão em uma situação lamentável agora”, disse. Um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, acrescentou, “encorajaria ainda mais a atual postura muito dura da China e a prontidão militar na questão de Taiwan”.

Wu Qiang, analista político independente em Pequim, disse que, em alguns aspectos, Taiwan é ainda mais vulnerável do que a Ucrânia por causa de seu status diplomático ambíguo. Apenas 13 nações e o Vaticano ainda reconhecem Taiwan como um país soberano.

A falta de reconhecimento oficial – além do crescente poderio militar da China – pode complicar qualquer intervenção internacional em caso de guerra.

"A Ucrânia tem sido um país democrático independente e reconhecido internacionalmente desde o colapso da União Soviética", disse Wu. “O status de Taiwan como Estado-nação é muito fraco.”

Dentro do governo de Tsai, as tensões têm sido vistas com crescente urgência. A força-tarefa que ela criou foi instruída a monitorar e apresentar relatórios regulares sobre a situação na Ucrânia.

Taiwan se opôs à anexação da Península da Crimeia pela Rússia em 2014, mas a guerra não foi vista como um prenúncio potencial do destino da ilha. As autoridades agora temem que a nova rodada de tensões possa encorajar Xi, que descreveu a absorção de Taiwan – pela força, se necessário – como um pilar de sua visão de “rejuvenescer a nação chinesa”.

As forças aéreas e navais da China intensificaram as operações em torno de Taiwan nos últimos anos, em parte em resposta às patrulhas americanas. Há duas semanas, 39 aeronaves chinesas cruzaram a zona de identificação de defesa aérea de Taiwan.

Desde que a crise na Ucrânia começou, não houve sinais de que a China reforçasse suas já consideráveis ​​forças contra Taiwan. Analistas militares e políticos disseram que, até agora, os eventos não devem alterar a avaliação da China sobre a conquista da ilha em um futuro próximo.

Espera-se que Xi esteja ocupado este ano, primeiro com as Olimpíadas agora em andamento e depois com o congresso do Partido Comunista no outono, onde é quase certo que reivindicará outro mandato como líder do país.

Existem outras diferenças nas situações geopolíticas da Ucrânia e de Taiwan que tornam improvável um ataque iminente de Pequim. Embora o governo Biden tenha dito abertamente que não enviaria tropas para defender a Ucrânia, não disse se defenderia Taiwan. A política, conhecida como “ambiguidade estratégica”, historicamente serviu como um pilar da dissuasão americana.

Lai, presidente da Fundação Prospect, disse que declarações recentes do governo ajudaram a tranquilizar as autoridades taiwanesas de que o compromisso americano de apoiar a ilha permanece sólido. Ainda assim, acrescentou, também havia um sentimento crescente dentro de Taiwan de que o país precisava fazer mais em relação à sua defesa.