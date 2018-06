China monta alarme contra fugitivos da Coreia do Norte

O sistema é projetado para permitir que os moradores, secretamente, envie um sinal para a polícia se fugitivos norte-coreanos chegarem às suas casas pedindo ajuda, disse a agência sul-coreana de notícias Yonhap.

O sistema pode transmitir o diálogo entre o proprietário de uma casa e seus visitantes. As autoridades chinesas pretendem expandi-lo a outras áreas que fazem fronteira com a Coreia do Norte, disse a agência. "Se você apertar o botão vermelho na parede, um sinal vai diretamente para uma delegacia de polícia", disse um homem à Yonhap.

O homem, que não se identificou, disse que viu o dispositivo durante uma recente viagem a seu parente na zona fronteiriça, no nordeste da província de Jilin Yanbian. A Yonhap afirmou que a China intensificou a repressão em áreas de fronteira desde que a Coreia do Sul criticou a repatriação de dezenas de refugiados norte-coreanos em fevereiro e neste mês.

Quase todos os que fogem vêm para a China, onde eles são repatriados se pegos. Muitos, ao chegar, se escondem e, em seguida, viajam para países do Sudeste Asiático antes de voarem para o Sul para o reassentamento, informou a agência de notícias.

Seul pediu repetidas vezes a Pequim para tratar os fugitivos do Norte como refugiados e não para enviá-los de volta, para receberem punições severas de Pyongyang. A Agência de Refugiados da ONU e a Anistia Internacional também fizeram o mesmo pedido à China. As informações são da Dow Jones.