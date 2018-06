China: não há evidências de que avião entrou no país A China não encontrou evidências de que o Boeing 777 que desapareceu ao fazer o voo MH370, de Kuala Lumpur a Pequim, entrou em algum momento no território do país, disse o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Hong Lei, nesta quarta-feira. "Não descobrimos qualquer sinal de que o avião da Malaysia Airlines entrou em território chinês", apontou o porta-voz.