China nomeia oficialmente principais diplomatas e ministro da Defesa

Yang Jiechi, embaixador em Washington de 2001 a 2005 e que tem um inglês perfeito, deixa o cargo de ministro das Relações Exteriores para assumir o cargo de conselheiro de Estado com a responsabilidade pela política externa. O país só tem cinco conselheiros desse tipo e o cargo é tão sênior como o de ministro das Relações Exteriores.

Yang, de 62 anos, foi substituído no cargo de ministro das Relações Exteriores por Wang Yi, o embaixador da China no Japão de 2004 a 2007 e o homem de Pequim na Coreia do Norte.

Ambos foram eleitos pelos delegados do Partido Comunista na sessão anual do Parlamento, em reunião no Grande Salão do Povo no centro de Pequim.

Chang Wanquan, que administrava o ambicioso programa espacial chinês, foi escolhido como ministro da Defesa.

De passado humilde, ele tem defendido a modernização das Forças Armadas e era o favorito para o posto.

Embora ele esteja na Comissão Militar Central, chefiada pelo presidente Xi, ele não é um de seus vice-presidentes. O ministro da Defesa é mais um testa de ferro que será o rosto do establishment militar chinês para o mundo exterior.

